فاركو: عقوبة سيف تيري قاسية.. وموقفنا سليم في القضية

كشف عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، آخر تطورات العقوبة الموقعة على الفريق بسبب التعاقد مع السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حكم غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قاسي علينا".

وتابع: "قمنا بكافة الخطوات القانونية خلال مفاوضاتنا وتعاقدنا مع سيف تيري من فريق المريخ السوداني".

وواصل: "طالبنا البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد السوداني لكرة القدم وحصلنا عليها، إذا كنا قد أخطأنا في التفاوض مع اللاعب، فلماذا وافق الاتحاد السوداني على منحها لنا؟".

وأضاف: "لو هناك خطأ في تعاقدنا مع تيري فيجب أن يتحمله الاتحاد السوداني وليس فاركو".

وأتم: "المحامي الخاص بالنادي أبلغ الإدارة بأن موقف فاركو سليم في القضية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد وقع عقوبة على اللاعب ونادي فاركو بدفع 500 ألف دولار لصالح نادي المريخ السوداني بسبب تعاقده غير القانوني.

وكان “سيف تيري” قد انضم لنادي “فاركو” المصري في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

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