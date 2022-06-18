وفاة شقيقة الفنانة ناهد رشدي

أعلنت الفنانة ناهد رشدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " عن وفاة شقيقتها .

وعلقت ناهد رشدي قائلة : " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله تعالي شقيقتي الصغري .

منشور ناهد رشدي

وكانت قد قالت الفنانة ناهد رشدي، إنها لم تكن تحب الدراسة، ولكن كانت تفضل الشعر واللغة العربية والتمثيل والمسرح: "كنت ألعب ماندولين وأشارك في طابور الصباح، حتى أنهيت الدراسة في المرحلة الثانوية، وكنت أمام أحد الخيارين، كلية التجارة والمعهد، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

وأضافت رشدي، في حوارها مع الإعلامية الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "حبيت التمثيل من أفلام زمان لأنها كانت بتقول حاجة، حتى الكوميديا كانت رسالة، لأن كل إنسان عنده همومه ومشاكله وبالتالي كنا نحصل البسمة دون إسفاف".

وتابعت: "أفلام زمان كانت بتقول حاجات كتير، بس بطريقة حلوة، زي الفلوس مش كل حاجة، وراحة البال أهم، والمنصب مبيسعدش والسلطة مبتسعدش، وبالتالي طلعت فاهمة كويس إن راحة البال هي كل حاجة".

وأردفت: "تعلمت الرضا من أفلام الأبيض والأسود، أحب التمثيل، وممكن مشتغلش 10 سنوات، كل فترة بقعد سنين طويلة مش بشتغل، لكن بحب أتفرج والمسلسلات الناجحة مثل رمضان كريم وأبو العروسة وجزيرة غمام، بنحس إن الأسرة حلوة، وبقول إيه الجمال ده، ومش كل حاجة ضرب".