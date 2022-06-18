عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيقة الفنانة ناهد رشدي

ناهد رشدي
ناهد رشدي

أعلنت الفنانة ناهد رشدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " عن وفاة شقيقتها . 

وعلقت ناهد رشدي قائلة : " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله تعالي شقيقتي الصغري . 

منشور ناهد رشدي 

وكانت قد قالت الفنانة ناهد رشدي، إنها لم تكن تحب الدراسة، ولكن كانت تفضل الشعر واللغة العربية والتمثيل والمسرح: "كنت ألعب ماندولين وأشارك في طابور الصباح، حتى أنهيت الدراسة في المرحلة الثانوية، وكنت أمام أحد الخيارين، كلية التجارة والمعهد، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

ناهد رشدي: حبيت التمثيل من أفلام الأبيض وأسود

ناهد رشدي: أعشق مسلسل الكبير أوي.. بيقدم "كوميديا لذيذة"

وأضافت رشدي، في حوارها مع الإعلامية الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "حبيت التمثيل من أفلام زمان لأنها كانت بتقول حاجة، حتى الكوميديا كانت رسالة، لأن كل إنسان عنده همومه ومشاكله وبالتالي كنا نحصل البسمة دون إسفاف".

وتابعت: "أفلام زمان كانت بتقول حاجات كتير، بس بطريقة حلوة، زي الفلوس مش كل حاجة، وراحة البال أهم، والمنصب مبيسعدش والسلطة مبتسعدش، وبالتالي طلعت فاهمة كويس إن راحة البال هي كل حاجة".

وأردفت: "تعلمت الرضا من أفلام الأبيض والأسود، أحب التمثيل، وممكن مشتغلش 10 سنوات، كل فترة بقعد سنين طويلة مش بشتغل، لكن بحب أتفرج والمسلسلات الناجحة مثل رمضان كريم وأبو العروسة وجزيرة غمام، بنحس إن الأسرة حلوة، وبقول إيه الجمال ده، ومش كل حاجة ضرب".

ناهد رشدي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية المساء مع قصواء مسلسل الكبير أوي في المساء مع قصواء الفنانة ناهد رشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

لديه 12 زوجة ويلقب بسليمان الحكيم.. قصة ملك مانكون الذي لا يموت

ترشيحاتنا

نائب رئيس الإسماعيلي: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الحكم أمين عمر

هل يجوز الحج عن الميت التارك له مع القدرة؟ لجنة الفتوى تجيب

الترميم والصيانة والهدم الجزئي.. تعرف على ضوابط إخلاء العقار من شاغليه

ماتوا تحت عجلات القطار.. التصريح بدفن ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا

شوبير يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام الزمالك| فيديو

مفاجأة.. شوبير: سحب الثقة من اتحاد الكرة وارد جدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ