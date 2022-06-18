نائب رئيس الإسماعيلي: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الحكم أمين عمر

هاجم خالد زين، نائب رئيس نادي الإسماعيلي، أمين عمر، حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، بعد قراراه بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الدراويش في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

وقال زين في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أرسلنا احتجاجا رسميا ضد الحكم أمين عمر بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لنا أمام المقاولون العرب".

وتابع: "لا أصدق أن ركلة الجزاء لم تحتسب، وحكم الفيديو لم يستدعِ أمين عمر لمراجعة الكرة".

وواصل خالد زين، نائب رئيس نادي الإسماعيلي: " أمين عمر كان سيحسب الكرة ركلة جزاء إذا عاد لمراجعتها في الـ«VAR»".

وأضاف : "الإسماعيلي في موقف لا يتحمل تلك الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق".

وأتم خالد زين، نائب رئيس نادي الإسماعيلي: "استمرار المستوى التحكيمي الحالي بالدوري المصري سيؤثر على تطور الكرة في مصر".

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