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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة زوجها.. شاهد أحدث ظهور لـ داليا البحيري عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا جديدة من احدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت داليا البحيري في أحدي الصور برفقة زوجها ، مما نال اعجاب متابعيها.

 

يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

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