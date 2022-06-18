شاهد | الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويعلن قصف مواقع لـ حماس

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو للغارات التي شنها على قطاع غزة، "ردا على إطلاق صاروخ على عسقلان"، معلناً قصف مواقع لحركة "حماس".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية من قطاع غزة نحو منطقة (عسقلان)..جيش اسرائيل يغير على مواقع لحماس وورشات لانتاج الأسلحة في قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة..لقد استهدفت الطائرات ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالإضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع..حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".