52.128 مليون يورو القيمة التسويقية لـ قمة الأهلي والزمالك.. بيرسي تاو وبن شرقي الأغلى

يواجه فريق الأهلي، نظيره الزمالك مساء غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام الاهلي وي في اطار منافسات الجوله الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز

القيمة التسويقية لـ لاعبي الاهلي والزمالك

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو مما يعني ان مباراة القمة تساوي 52.128 مليون يورو

ويعد ت الجنوب الأفريقي بيرسي تاو نجم النادي الأهلى هو الأعلي في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريق الأحمر حيث وصلت إلى 54 مليون 461 ألف جنيه، بينما يعتبر المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك هو الأعلي بين لاعبي الفريق الأبيض حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 39 مليون و938 ألف جنيه.



موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك



ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاما.

ويسعى سامي قمصان المدير الفني للاهلي لتحقيق الفوز الثاني له مع الفريق كمدير فني عقب الفوز امام ايسترن كومباني برباعية مقابل هدف.

ومن المتوقع ان يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع:: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشه.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو.

وخاض الأهلي 17 مباراة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وحاول سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق الأحمر، تجهيز لاعبيه للقاء الزمالك، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران أمس، الجمعة، استعدادا لمواجهة الأحد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.

في سياق متصل كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل الأقرب للنادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: “تأكد غياب ثنائي الأهلي على لطفى ومحمد عبد المنعم عن معسكر الأهلي بسبب الإصابة، على أن يخضع المالى أليو ديانج لاختبار طبي اليوم لحسم موقف مشاركته مع الفريق”.

وتابع: “السولية وتاو وحمدي فتحي جاهزون لخوض لقاء القمة بعد تعافيهم من الإصابة”.

