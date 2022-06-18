عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

52.128 مليون يورو القيمة التسويقية لـ قمة الأهلي والزمالك.. بيرسي تاو وبن شرقي الأغلى

صدى البلد

يواجه فريق الأهلي، نظيره الزمالك مساء غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام الاهلي وي في اطار منافسات الجوله الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز 

 

القيمة التسويقية لـ لاعبي الاهلي والزمالك 

 

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو مما يعني ان مباراة  القمة تساوي 52.128 مليون يورو

 

ويعد ت الجنوب الأفريقي بيرسي تاو  نجم النادي الأهلى هو الأعلي في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريق الأحمر حيث وصلت إلى  54 مليون 461 ألف جنيه، بينما يعتبر المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك هو الأعلي بين لاعبي الفريق الأبيض حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 39 مليون و938 ألف جنيه.
 

 

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك


ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاما.

ويسعى سامي قمصان المدير الفني للاهلي لتحقيق الفوز الثاني له مع الفريق كمدير فني عقب الفوز امام ايسترن كومباني برباعية مقابل هدف.

 

ومن المتوقع ان يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع:: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشه.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو.

 

وخاض الأهلي 17 مباراة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وحاول سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق الأحمر، تجهيز لاعبيه للقاء الزمالك، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران أمس، الجمعة، استعدادا لمواجهة الأحد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.

في سياق متصل كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل الأقرب للنادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: “تأكد غياب ثنائي الأهلي على لطفى ومحمد عبد المنعم عن معسكر الأهلي بسبب الإصابة، على أن يخضع المالى أليو ديانج لاختبار طبي اليوم لحسم موقف مشاركته مع الفريق”.

وتابع: “السولية وتاو وحمدي فتحي جاهزون لخوض لقاء القمة بعد تعافيهم من الإصابة”.
 

الأهلى الدوري المصري الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز محمد هاني بن شرقي المقاولون بيرسي تاو الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود

أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة اليوم السبت.. فيديو

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

مبادرة جديدة.. الريف المصري تساهم بـ 50% من تكلفة مشروعات الإنتاج الحيواني

ترشيحاتنا

عطل في المحرك.. الجيش الإيراني يقر بتحطم مقاتلة إف 14

الحبس 3 سنوات لنجل حسنين هيكل ورجل أعمال

بعد إصابتها بكسر في قدمها.. ليلى طاهر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الرئيس يعلن عن خطوة جديدة لمكافحة التغير المناخي..ما هو الميثان ومبادرته الدولية؟

انخفاض أسهم بوميل لتدريب المنتخب الأول

ليفربول يعلن عن أفضل 10 أهداف في تاريخ الريدز دون ظهور لأهداف محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

فيديو

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

شاهد | الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويعلن قصف مواقع لـ حماس

العدد يتزايد في العراق .. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى النزفية |فيديوجراف

شاهد| الاحتلال يقصف غزة بسلسلة غارات.. والقبة الحديدية تعترض صاروخا في عسقلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ