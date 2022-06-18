صحيفة :إسقاط نظام بوتين السبب الحقيقي لدعم أمريكا الهائل لأوكرانيا بمليارات الدولارات

ليست حقوق الإنسان والديمقراطية

وسط أزمات داخلية متلاحقة، تطرح صحيفة جاكرتا بوست سؤلًا عن السبب وراء اتجاه الإدارة الأمريكية للإهتمام أكثر بأوكرانيا أكثر من مشاكلها الداخلية الأولى بالحل من مشاكل الغير الخارجية.

وقالت الصحيفة، إن أمريكا تواجه سلسلة من المشاكل الداخلية الخطيرة، فعلى الصعيد الاقتصادي، وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.3٪ في أبريل ، مما قد يؤدي إلى ركود عام 2023 ، بينما شهدت البلاد أسوأ ركود في تاريخها في عام 2020 نتيجة لـوباء Covid-19.

واعتبارًا من فبراير 2022 ، بلغ الدين الخارجي للولايات المتحدة 30 تريليون دولار ، بإجمالي ناتج محلي سنوي قدره 24 تريليون دولار.

وتقدر تكلفة هذا الدين بنحو 300 مليار دولار سنويا.

على الصعيد الصحي ، سجلت الولايات المتحدة رسميًا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن Covid-19 على مستوى العالم ، مع أكثر من مليون حالة وفاة.

تأتي هذه الخسائر الكارثية في بلد يعاني من وباء جرعة زائدة من المخدرات يودي بحياة 100 ألف شخص كل عام.

وبعرض هذه المشكلات، قالت الصحيفة إن السبب وراء دعم أمريكا لأوكرانيا باكثر مما دعمت أي دولة أخرى، هو الحرب بالوكالة التي تجري في أوكرانيا.

واستدلت الصحيفة برأي مجلة النيويوركر الأمريكية، التي اعتبرت دعم أمريكا لأوكرانيا بشكل ضخم، هو بوضوح شديد، لأغراض "حرب بالوكالة"، ولهذا، تحظى بدعم الطبقة السياسية الأمريكية بأكملها تقريبًا، والتي ترى في هذه الحرب فرصة لإضعاف روسيا بشكل دائم وحتى لإحداث تغيير في النظام في موسكو.

ومن ثم، يعتبر البعض، مثل روبرت هـ. ويد ، من مدرسة لندن للاقتصاد ، أن الحرب في أوكرانيا كانت "فخًا" أعدته بعناية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإسقاط نظام بوتين.

على عكس باريس أو برلين ، لا تسعى واشنطن للتفاوض مع فلاديمير بوتين لإيجاد مخرج من هذه الحرب بل إنها تصعد الصراع ، كما يتضح من التصريحات الاستفزازية لكبار المسؤولين الأمريكيين.

في 26 مارس ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن علنًا إلى تغيير النظام، قائلاً: "بحق الله ، لا يمكن لهذا الرجل [بوتين] أن يبقى في السلطة!".

وفي 25 أبريل ، اعترف وزير الدفاع لويد أوستن بأن حكومة الولايات المتحدة تريد "رؤية روسيا ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالغزو الذي شنته على أوكرانيا مرة أخرى"، مشيرًا إلى رغبة أمريكا في تراجع القوة الروسية.

أخيرًا ، قال السناتور الأمريكي جو مانشين ، الذي يُعتبر أحد أقوى المسؤولين المنتخبين في واشنطن ، إنه يريد أن يرى أوكرانيا تفوز من خلال "إعادة بوتين مهلهلاً إلى روسيا ونأمل التخلص من بوتين".