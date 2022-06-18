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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع وإزالة 116 إعلانا ولوحات غير مرخصة بالشرقية

المحلات غير المرخصة
المحلات غير المرخصة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

 

وفى هذا الإطار أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع (١١٦) إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد (١٨) إعلان بحى أول الزقازيق  وعدد (٢٠) إعلان بحى ثان الزقازيق وعدد (٢٧) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد (٩) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية وعدد (٧) إعلان بمركز ومدينة ههيا وعدد (٩) إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر وعدد (١١) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٥) إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة أبوكبير ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

 

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أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.

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