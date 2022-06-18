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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. برلماني: الموافقة على توسعة ورصف طريق الخادمية/ كفرالشيخ

النائب باسم حجازي
النائب باسم حجازي

أعلن المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حصوله على الموافقة النهائية لتوسعة ورصف طريق «كفر الشيخ / الخادمية»، بداية من قرية نصرة وحتى محطة مياه سيدي غازي بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليون جنيه.

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وقال «حجازي»، خلال بيان له، إن هذا يأتي استكمالاً لما التزمنا به من السعي لتنفيذ كل الخدمات الممكنة وخصوصاً مشروعات البنية التحتية، وبالتوازي مع الخط العام الذي نسير فيه بخطى ثابتة سواء في ملف الصرف الصحي الذي يجري العمل فيه الآن بعد تذليل كل المعوقات.

وبذل النائب ، جهود مضنية مع وزارة التخطيط ومسئولي ديوان عام محافظة كفر الشيخ، من أجل إنهاء شكوى أهالي الخادمية ونصرة وسيدي غازي من سوء حالة طريق «كفر الشيخ / الخادمية»، والذي أطلق عليه الأهالي «طريق الموت» بسبب الحوادث المتكررة عليه.

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