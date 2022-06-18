الأولمبية المصرية: من يحمل علم مصر في افتتاح دورة البحر المتوسط؟

يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب خلال الفترة الحالية الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو العام الجاري.



وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعليمات اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط بأنه سيتم حمل علم كل دولة من خلال لاعب ولاعبة يتم اختيارهما من البعثة المشاركة.



واستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مع الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة و محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة الأسماء المرشحة لحمل العلم والتي شهدت ترشيح كل من عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة ومحمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح وإيهاب عبدالرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى وسيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو وترشيح من السيدات كل من نعمة سعيد لاعبة منتخب رفع الأثقال وفريال أشرف لاعبة الكاراتية ودينا مشرف لاعبة تنس الطاولة وبسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى.