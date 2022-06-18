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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماكياج ناعم.. ريم مصطفى تبهر الجمهور في أحدث ظهور

ريم مصطفى
ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وظهرت “ريم” وهي ترتدي توب كت باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياج ناعم أبرز ملامح وجهها مما أثار إعجاب جمهورها.

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IMG_٢٠٢٢٠٦١٨_١٩١٣٠٦


وتستعد ريم مصطفى لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذى صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضي، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلًا من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


وشاركت ريم مصطفي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "suits بالعربى"، وقبل انطلاق عرض مسلسلها الجديد "الثمانية" المكون من 8 حلقات على  منصة shahid الرقمية الشهر المقبل.


وتقدم ريم خلال مسلسل "الثمانية" شخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل اذ تظهر بأكثر من شكل وطبيعة مختلفة، والعمل بطولة آسر ياسين، خالد الصاوى، ريم مصطفى وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

 

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