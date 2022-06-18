الموضوع كبير.. محامي الطالب المتهم بسب راشفورد: وكيل أعماله وراء تحريك القضية

أكد المستشار السيد سلامة، ممثل الدفاع عن الطالب «محمد عصام»، المتهم بالتعدي بالسب والقذف على راشفورد نجم مانشستر، مفاجأتهم بشكاوى من وكيل راشفورد لـ نيابة أبو حماد وتحريات المباحث لم تتوصل لحقيقة الواقعة في ادعاء راشفورد، قائلاً: "أعتقد أن وكيل اعمال راشفورد أو شركة الدعاية اللي عامل القضية".

وأضاف المستشار السيد سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم فوجئوا مرة أخرى بعدها بأن في جلسة في نيابة أبو حماد حيث أحالت النيابة القضية للمحكمة الاقتصادية.

وأوضح أن الجرائم التي ترتكب عن طريقة النت تذهب للمحكمة الاقتصادية والنيابة حفظت البلاغ في البداية لانعدام الدليل.

أدلة دفاع راشفورد

واستكمل: "انهارت أدلة دفاع راشفورد في النيابة العامة ولازم يكون لكل اتهام دليل قطعي وتصوري أن حد آخر بخلاف راشفورد يستهدف هذا الاتهام والمحامين بيبقوا مكلفين من قبل أشخاص لتحريك هذه القضايا والموضوع كبير".