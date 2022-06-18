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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء الموسم الأول من مسرحية الحفيد

الحفيد
الحفيد

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن انتهاء الموسم الأول من العرض المسرحي «الحفيد» والذي يعرض حاليا على المسرح القومي.

وكتب تامر فرج قائلا: «شرفنا في عرض مسرحية الحفيد أخويا وصديقي الفنان صبري فواز والناقد الكبير طارق الشناوي، والحمد لله خلصنا الموسم الأول بـ15 ليلة عرض ويبدأ من اليوم السبت الموسم التاني.. منتظرين تشريفكم وتشجيعكم لعودة المسرح المصري الحقيقي».


مسرحية الحفيد 
تعرض المسرحية يوميا على المسرح القومي، عدا يوم الأربعاء، وحقق العرض المسرحي نجاحا كبيرا ورفعت جميع حفلاته شعار كامل العدد.

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

مسرحية الحفيد لوسي الموسم الاول من مسرحية الحفيد النجمة لوسي الموسم الاول من مسرحية الحفيد

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