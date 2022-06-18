البحرين.. 1383 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 919 حالة

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة البحرينية أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي بلغ عددها 4902 أظهرت‭ ‬تسجيل‭ 1383 ‬حالة‭ ‬قائمة جديدة، كما‭ ‬تعافت‭ 919 ‬حالة‭ ‬إضافية‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬المتعافية‭ ‬إلى 592125 ‭.‬

وبلغ‭ ‬العدد‭ ‬الاجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬القائمة‭ 10232 ‬حالة، منها‭ 57 ‬حالة‭ ‬تخضع‭ ‬للعلاج بالمستشفى وحالتان تحت العناية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم في شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتستهدف الزيارة تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة وبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية .

كما أكد الرئيس، حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.