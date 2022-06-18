لا للتعصب.. حسني عبدربه لطفل واقعة خلع التيشيرت: بعتذرلك كأنك ابني|فيديو

قال الكابتن حسني عبدربه، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن الهدف من كرة القدم هو جمع الجماهير.

وعلق عبد ربه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب على واقعة منع طفل من دخول اختبارات النادي الإسماعيلي مرتديا تى شيرت الأهلى قائلا: "لا للتعصب.. ده طفل ليس له ذنب بما يحدث بين الكبار".

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وأوضح حسنى عبد ربه أن أى ناد لا يشترط على الاطفال ارتداء تى شيرت معين خلال الاختبارات.



ووجه حسنى عبد ربه رسالة اعتذار للطفل قائلا: "أنا بعتذر لك كأنك ابني، هستناك في اكاديمية القيصر الخاصة بيا بكرة.. انت ملكش ذنب، ولو فشلت في الاختبارات سأتبناك ف الأكاديمية".