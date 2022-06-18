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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا للتعصب.. حسني عبدربه لطفل واقعة خلع التيشيرت: بعتذرلك كأنك ابني|فيديو

حسني عبدربه
حسني عبدربه

قال الكابتن حسني عبدربه، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن الهدف من كرة القدم هو جمع الجماهير.

وعلق عبد ربه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب على واقعة منع طفل من دخول اختبارات النادي الإسماعيلي مرتديا تى شيرت الأهلى  قائلا: "لا للتعصب.. ده طفل ليس له ذنب بما يحدث بين الكبار".

الأندية

وأوضح حسنى عبد ربه أن أى ناد لا يشترط على الاطفال ارتداء  تى شيرت معين خلال الاختبارات. 


ووجه حسنى عبد ربه رسالة اعتذار للطفل  قائلا: "أنا بعتذر لك كأنك ابني، هستناك في اكاديمية القيصر الخاصة بيا بكرة.. انت ملكش ذنب، ولو فشلت في الاختبارات سأتبناك ف الأكاديمية".

نادي الإسماعيلي الاسماعيلي الكابتن حسني عبدربه كرة القدم الجماهير

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