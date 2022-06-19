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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسؤول الأمن فى النادى الاسماعيلى: فيه تعليمات أن الاختبارات تتم بـ تيشرت النادى

صدى البلد

قال محمود أحمد، والد كريم الطفل الذي مُنع من دخول اختبارات النادي الإسماعيلي بسبب ارتدائه تيشيرت النادي الأهلي، أن ابنه كان متوجها للنادي لإعادة الاختبار.

وقال والد الطفل  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن ابنه كريم كان يرتدي تي شيرت النادي الأهلي،و ابنه الآخر كان يرتدى تيشيرت برشلونه.

وأوضح والد الطفل، أن مسئول الأمن تحدث إليهم بصوت عال فرد عليه قائلا:" إحنا مش جايين نشحت منك".

وأكد والد الطفل، أن نجله كريم استعار التيشيرت من أحد أصدقائه ليتمكن من إجراء الاختبار، مؤكدا أن أن مسئولين بالنادي الأهلي تواصلوا معه بعد انتشار الفيديو.

مسؤول الامن

ومن جانبه قال دسوقي حسن مسؤول أمن الإسماعيلي الذي منع طفل يرتدي تي شيرت النادي الأهلي من الدخول للاختبارات، أنه أخبر والد الطفل أن اختبارات النادى الإسماعيلى تتم بزى النادى.

 

وأضاف قائلا:" خدت الطفل من ايده ولبس تيشيرت الإسماعيلي، وعمل الاختبارات وخرج، المشكلة ليست تيشيرت الأهلى نفسه انما اى تيشيرت غير النادى الأسماعيلى" 

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