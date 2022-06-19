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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد دياب: رئيس مارفل شكر في ممثلينا

صدى البلد

أكد المخرج محمد دياب، أن الفنان المصري لا ينقصه أي شيء لكي يصبح ممثلا عالميا وتعمدت مشاركة ممثلين مصريين ضمن فريق عمل "مون نايت" العالمى.

وأوضح المخرج محمد دياب، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس،  أن رئيس مارفل شكر الممثلين الذين شاركوا وأكد أنه سيعمل معهم مرة اخرى.

ولفت دياب إلى أن صورة مصر التي تظهر في أعمال هوليوود تظلمنا كثيرا كمصريين ولا تعبر عنا وأثرت على ثقافة ومعرفة الأمريكيين عن مصر والمصريين، قائلا: "احنا مش متشافين ومش مفهومين للأمريكيين".

وأشار المخرج محمد دياب، إلى أن هناك مكاسب لتصوير الأفلام العالمية فى مصر أكثر من حملات إعلانية كبيرة ومكلفة.

الفنان المصري المخرج محمد دياب محمد دياب الفنان خيري رمضان

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