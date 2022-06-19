نائب وزير الإسكان يوضح آخر ما توصلت إليه الأعمال بمدينة العلمين الجديدة

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان آخر ما توصلت إليه أعمال الإنشاءات بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" أن الأعمال فى العلمين تنقسم لـ 3 محاور، هى المرافق والوحدات السكنية ومجمعات الخدمات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من محطة تحلية المياه

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من شواطئ لتكون جاهزة للعمل هذا العام، إضافة إلى واجهات الأبراج.

وأوضح خالد عباس أن المدينة تضم 4 آلاف وحدة سكنية وكومباوند معقبا:" منتظر افتتاح المجمع التجاري الموجود في المدينة فى العيد الأضحى".

وكان أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،جولة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية.