حسني عبدربه : الإسماعيلي يتعرض لأخطاء تحكيمية..وما حدث لطفل الاختبارات «إهانة» ..فيديو

قال حسني عبدربه، مدير الكرة في النادي الإسماعيلي، إن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام المقاولون العرب بالمباراة التي جمعت بينهما بالدوري الممتاز.

وأضاف حسني عبدربه، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تعجبت من عدم مشاهدة الحكم أمين عمر لركلة جزاء الإسماعيلي ضد المقاولون العرب عبر تقنية الفيديو، و للمباراة الثانية على التوالي نتعرض لأخطاء تحكيمية ، المباراة الماضية أمام الزمالك وأمام المقاولون العرب كانت هناك ضربتي جزاء في المباراتين لم تُحتسب للدراويش، الفريق لابد أن يحصل على حقه تحكيمياً"

وواصل :" أحترم أسامة نبيه لم أخطئ في حقه وما حدث كان مجرد نرفزة ملعب، وهذا بسبب الموقف الصعب لنادي الإسماعيلي بجدول الدوري".

وأردف: " أنا من أبناء الإسماعيلي، ولكني اعترف بأننا مخطئين، ما حدث هو إهانة للطفل الذي كان يرتدي قميص الأهلي، والمعلوم إن اختبارات الناشئين ليس لها لبسا محددا، وعندما رأيت الطفل شعرت أنه مثل نجلي ويجب أن يعامل بشكل أفضل".

وتابع :" كان يجب منح الطفل قميص النادي الإسماعيلي، واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة، خاصة وأن الطفل ليس له علاقة بحالة الاحتقان بين الجماهير، وكان يجب السماح له بالمشاركة في الاختبارات بقميص الأهلي، حتى نمحي التعصب الذي يضيع على النادي المواهب".

