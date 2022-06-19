عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليمات لفرق العمل بمدينة العريش للعمل فترتين لنظافة الكورنيش

جولة لمتابعة كورنيش
جولة لمتابعة كورنيش العريش

أصدر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة العريش، تعليماته لفرق العمل من إدارات مجلس مدينة العريش، بالعمل  فترتين صباحيه ومسائية للعمل علي نظافة الكورنيش، والعمل علي إزالة أسباب شكاوي المواطنين، خاصة عدم وجود الأحصنة والجمال وضبطها بمعرفة الإشغالات وتحرير محاضر لأصحابها.

 

كما طالب بالتأكد علي إصلاح أعمدة أناره خلف مسجد شراب في إطار استعدادات المدينة لفصل الصيف ، وتوفير مناخ مناسب لرواد الكورنيش من المقيمين والوافدين. 

جاء ذلك أثناء قيامه بجولة شملت  مناطق غرناطة حتي شاليهات  سنتين.، رافقه خلالها  مسؤولي  تحسين البيئة والإشغالات ورئاسة منطقة خدمات الساحل.

 

 إزالة الرمال 

ووجه رئيس المدينة ، المعدات لإزالة الرمال من محيط دورات المياه وصيانتها ودخولها  الخدمة .حيث سبق ذلك نزول معدات المسح للرمال وتجريد وكنس جسم الكورنيش مع الدعم بإصلاح وصيانة الكشافات بمعدل ٢٥٠ كشاف من  منطقة غرناطة حتي منطقة خان مرجان بالمساعيد .

 

وطالب اللواء اسامه،  بذل أقصي درجات الجهد والعمل لتجميل الشاطئ وكورنيش العريش البحري .

واهاب رئيس المدينة  برواد الكورنيش الحفاظ التام علي النظافة والالتزام بالإرشادات الموجودة علي الشاطئ.

txt

شمال سيناء تنهي تجهيز استراحات الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة

فرق العمل تعليمات فترتين الكورنيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

ابنة حسني عبدربه تفضحه على الهواء: ضربني بسبب 200 جنيه.. وسخر من وزني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

ترشيحاتنا

مستمرة لسنوات.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من مشاكل خطيرة بسبب أسعار الغاز

الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشرم الشيخ

الضرائب تعلن إحالة 10 شركات إلى النيابة لعدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

بالخطوات.. المستندات المطلوبة للتظلم من حذف بطاقة التموين

الهجرة والإنتاج الحربي يعلنان البدء في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل

العاهل الأردني يتجه إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السيسي وملك البحرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

أنواع غريبة.. قصة عشق أحمد مكي للحيوانات والطيور في عيد ميلاده

فيديو

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ