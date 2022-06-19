تعليمات لفرق العمل بمدينة العريش للعمل فترتين لنظافة الكورنيش

أصدر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة العريش، تعليماته لفرق العمل من إدارات مجلس مدينة العريش، بالعمل فترتين صباحيه ومسائية للعمل علي نظافة الكورنيش، والعمل علي إزالة أسباب شكاوي المواطنين، خاصة عدم وجود الأحصنة والجمال وضبطها بمعرفة الإشغالات وتحرير محاضر لأصحابها.

كما طالب بالتأكد علي إصلاح أعمدة أناره خلف مسجد شراب في إطار استعدادات المدينة لفصل الصيف ، وتوفير مناخ مناسب لرواد الكورنيش من المقيمين والوافدين.

جاء ذلك أثناء قيامه بجولة شملت مناطق غرناطة حتي شاليهات سنتين.، رافقه خلالها مسؤولي تحسين البيئة والإشغالات ورئاسة منطقة خدمات الساحل.

إزالة الرمال

ووجه رئيس المدينة ، المعدات لإزالة الرمال من محيط دورات المياه وصيانتها ودخولها الخدمة .حيث سبق ذلك نزول معدات المسح للرمال وتجريد وكنس جسم الكورنيش مع الدعم بإصلاح وصيانة الكشافات بمعدل ٢٥٠ كشاف من منطقة غرناطة حتي منطقة خان مرجان بالمساعيد .

وطالب اللواء اسامه، بذل أقصي درجات الجهد والعمل لتجميل الشاطئ وكورنيش العريش البحري .

واهاب رئيس المدينة برواد الكورنيش الحفاظ التام علي النظافة والالتزام بالإرشادات الموجودة علي الشاطئ.