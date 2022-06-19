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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموجة السابعة.. فيروس كورونا يجتاح إسرائيل

فيروس كورونا يجتاح
فيروس كورونا يجتاح إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن بدء الموجة السابعة من فيروس كورونا، وإعادة فتح أقسام فيروس كورونا في المستشفيات، ولم يتم استبعاد تشديد إجراءات الحجر الصحي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن بيانات وزارة الصحة، بأن ما يقرب من 47 ألف شخص مصاب حاليًا، وتم نقل 572 شخصًا إلى المستشفيات، ويتم علاج البقية في المنزل.

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وإجمالاً، منذ بداية انتشار الوباء في العالم في إسرائيل، تم الكشف عن أكثر من 4.2 مليون حالة إصابة، من بينهم 10.8 ألف شخص ماتوا.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلي أنه يجب ارتداء الكمامة في المستشفيات والعيادات والصيدليات، وفي المؤسسات التي يوجد فيها كبار السن.

إسرائيل كورونا فيروس كورونا ارتداء الكمامة وزارة الصحة الاسرائيلية

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