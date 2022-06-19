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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل ضحية الآيفون في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، قرارا بتجديد حبس “م. ن"، المتهم بقتل صديقه يوسف ناجي الطالب بالصف الأول الثانوي، والمعروف إعلاميا بـ “ضحية الآيفون”، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطالب يوسف “ضحية الآيفون”، وبعض من أصدقاء المجني عليه، وشهود العيان، الذين أكدوا خروج المتهم خلف الضحية عقب انتهاء المجني عليه من تقديم واجب العزاء في أحد الأصدقاء الذي توفي غرقًا، وبعدها حدثت واقعة التعدي بواسطة سكين على المجني عليه، وطعنه في رقبته، ما أسفر عن وفاته بعد مكوثه 5 أيام في العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، باستقبال مستشفى المحلة العام “يوسف ناجي”، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، مصابا بقطع ذبحي بالرقبة، وطعنات في البطن، وفي حالة صحية حرجة.

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وكشفت التحريات الأمنية أن وراء الواقعة أحد أصدقائه، حيث استخدم سلاحا أبيض “مطواة”، وطعنه في الرقبة والبطن، بقصد سرقة تليفونه المحمول، حال سيره وخروجه من تأدية واجب العزاء بأحد شوارع منطقة مكتب العمل بدائرة أول المحلة الكبرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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