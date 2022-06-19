تميمة حظ جيل كامل.. لماذا قرر حسن حسني اعتزال الفن عقب رحيل علاء ولي الدين؟

استطاع الفنان حسن حسني العبور للناس وتشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة، ليؤكد أنه فنان متعدد المواهب، وأن موهبته لا تتأثر بمرور الزمن، بل تنضج وتتوهج مع مرور الزمن، كلما تقدم في العمر، حيث يعد الفنان حسن حسني "تميمة الحظ" لكل أبناء الجيل الحالي من النجوم، حيث ساعد عدد كبير منهم في خطوة البطولة الأولى دعما لجيل جديد.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل حسن حسني، الذي ولد عام 1936، واهبا نفسه للفن حتى أخر يوم في عمره.

صدمة في سنوات عمره الأولى

ولد حسن حسني محمود في 19 يونيو 1936، في حي القلعة وسط القاهرة، وعندما بلغ من العمر 6 سنوات، عرف طعم الحزن للمرة الأولى، إذ ماتت والدته بشكل مفاجئ، الأمر الذي ترك في نفسه أثرا مؤلما، ودفعه لتفضيل العزلة في أوقات كثيرة.

وتعلق حسن حسني بالفن منذ الصغر، لا سيما عندما وقف على خشبة المسرح المدرسي، وشعر بإعجاب الجمهور، وفي المرحلة الثانوية شاهده الفنان الكبير حسين رياض عندما شارك في تقييم مسابقة للتمثيل بين المدارس، ونال أداء حسن حسني إعجاب الفنان الكبير حسين رياض، الذي نصحه بالاستمرار وعدم التوقف عن التمثيل.

وابتدا المشوار

كانت بداية حسن حسنى سينمائياً من خلال دور صغير للغاية فى فيلم «الكرنك» الذى قدمه نور الشريف وسعاد حسنى وإخراج على بدرخان عام 1975، ثم لفت الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر فى فيلم "سواق الأتوبيس" إخراج عاطف الطيب، الذى استعان به بعد ذلك فى عدد من أفلامه منها "البرىء"، و"البدروم"، و"الهروب"، لينطلق بعد ذلك في مشوار طويل مع الابداع.

قدم الراحل أكثر من 500 عملاً ما بين مسرح وتليفزيون وسينما، مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، وهو ما تسبب في التصاق لقب "القشاش" به، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد العملاق محمود المليجي، والفنان وصبري عبد المنعم، في الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي.

رغبة اعتزال الفن

كان الفنان حسن حسني محبا وداعما لجيل الشباب، مثل هنيدي والسقا وكريم عبد العزيز وحلمي ومحمد سعد، إلا أن الراحل علاء ولي الدين كان حالة خاصة لدى حسن حسني.

حين توفى علاء ولى الدين، ولشدة حب حسن حسني له، سافر إلى العين السخنة، وقرر أن يعتزل الفن، لولا تدخل عدد من أصدقائه، حيث كان يراه مثل ابن له.

وفاة رشا كسرت حسن حسني

أنجب الفنان حسن حسني هشام وفاطمة ورشا من زوجته الأولى، وتزوج ماجدة حميدة، أرملة المخرج الراحل أشرف فهمي، التي كان لديها مصطفى وانجي من المخرج الراحل، وتربى الأبناء في كنف حسن حسني الذي لم يفرق بينهم في المعاملة.

وفي عام 2013 توفيت رشا ابنة الفنان حسن حسني الصغرى، إثر إصابتها بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت، وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

وفاة حسن حسني

في 30 مايو 2020، رحل الفنان الكبير حسن حسني، أثر إصابته بأزمة قلبية، ترك المبدع عالم الأحياء، تاركا خلفه ميراثا كبيرا من الفن والإبداع، وبصمة خالدة، بما لن تتكرر.