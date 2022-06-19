آمبر هيرد تتسوق من محلات رخيصة الثمن بعد إفلاسها

انتشرت صورا للممثلة آمبر هيرد وهي تتسوق في محلات رخيصة الثمن بعد سنوات من البذخ والإسراف في الماركات وشراء العقارات بعد إصدار الحكم ضدها بضرورة دفع أكثر من 10 مليون دولار لزوجها السابق جوني ديب بعد التشهير به.

آمبر هيرد

وظهرت آمبر هيرد في فيديو وصور جديدة نشرها موقع TMZ وهي تتسوق، في ظل أزماتها المادية، في نيويورك الخميس الماضي برفقة شقيقتها ويتني هنريكيز التي أدلت بشهادتها في محاكمة التشهير.

كانت آمبر هيرد برفقة شقيقتها في إحدى فروع TJ Maxx وهي سلسلة متاجر أمريكية تبيع منتجاتها بأسعار أقل من غيرها من الأماكن المنافسة لكنها أكثر انتشارا وتحقيقا للمبيعات أيضا وفقا لوصفها على موقع جوجل.

ووفقا لموقع سلسلة المتاجر فإنه تم تأسيسه عام 1976، وهو أكبر بائع تجزئة للملابس والأزياء في أمريكا بأسعار مخفضة.

الموقع الرسمي للمتجر

ووفقا لموقع TMZ فإن آمبر هيرد وشقيقتها ويتني كانتا تتفحصان أرفف الملابس، ويتناقشان حول احتياجاتهما، وصرخت نجمة سلسلة أكوا مان حينما لاحظت وجود كاميرات صحفية حول المكان.

من المعروف أن موقع TMZ كان أحد المنافذ الصحفية التي استخدمتها آمبر هيرد للإضرار بسمعة زوجها السابق جوني ديب، وتبين أثناء إحدى جلسات المحاكمة أنها راسلتهم بشأن إصدار أمر تقييدي لمنعه من الاقتراب منها حتى تتأكد من وصول المعلومة إليه وهو ما أشارت إليه العديد من الصحف والمواقع الإخبارية أنذاك.

ولا يستبعد أحد أن تكون آمبر هيرد هي المسئولة عن تسريب هذه اللقطات أيضا لاستعطاف الرأي العام حولها، خاصة بعدما تسببت مقابلتها الأخيرة مع قناة ABC في تعالي الأصوات الناقدة لها ولتصرفاتها ولمحاولتها التأثير على الرأي العام بعد عدم تمكنها من كسب تعاطفهم أثناء جلسات المحاكمة المصورة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه محاميو آمبر هيرد على عدم امتلاكها للأموال اللازمة لدفع الغرامة التي أقرتها المحكمة وتبلغ أكثر من 8 مليون دولار بعد خصم المبلغ الذي فرضته المحكمة على جوني ديب لدفعه لها تعويضا عن أضرار التشهير أيضا.

كما تواصل آمبر هيرد التهديد بالاستئناف على الحكم، وإعادة القضية أمام محكمة أخرى، في الوقت الذي تتعرض فيه لخطر الإضرار بمستقبلها الفني بعدما صدرت العديد من الشائعات حول حذف مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم أكوا مان.