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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالاسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بقنا

صدى البلد

اصيب 5 اشخاص في حادث تصادم بين ٢ توكتوك بطريق مصر- أسوان الزراعى، أمام قرية أبنود التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ٢ توكتوك بطريق مصر-أسوان الزراعى، أمام قرية أبنود، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين إصابة كل من: خالد منصور حامد ١١ عاماً ، بسحجات، محمد منصور حامد ١٢ عاماً، بسحجات، أحمد محمود عبد الرحيم ٨ أعوام، بجرح بالجبهة، رضا حامد عبد السميع ٤٠ عاماً، بكدمة بالصدر، و فاطمة نصار سليمان ٣٠ عاماً، بكدمات بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

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