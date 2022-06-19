بالاسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بقنا

اصيب 5 اشخاص في حادث تصادم بين ٢ توكتوك بطريق مصر- أسوان الزراعى، أمام قرية أبنود التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ٢ توكتوك بطريق مصر-أسوان الزراعى، أمام قرية أبنود، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين إصابة كل من: خالد منصور حامد ١١ عاماً ، بسحجات، محمد منصور حامد ١٢ عاماً، بسحجات، أحمد محمود عبد الرحيم ٨ أعوام، بجرح بالجبهة، رضا حامد عبد السميع ٤٠ عاماً، بكدمة بالصدر، و فاطمة نصار سليمان ٣٠ عاماً، بكدمات بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.