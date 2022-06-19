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رئيس التحرير
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توك شو

عبد المقصود يعلق على تحقيق منتخب رفع الأثقال المركز الثاني ببطولة العالم للشباب

صدى البلد

قال محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال أن تحقيق منتخب رفع الأثقال المصري المركز الثاني في بطولة العالم للشباب التي أقيمت بالمكسيك كانت بمجهود كبير في تبني المواهب.

وحول كيفية الحفاظ على تلك المواهب من السفر للخارج وتجنيسهم قال عبدالمقصود خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، تم الاستعانة بطاقم طبي لسلامة وصحة اللاعبين وبينهم طبيب  بالإضافة لمكوث اللاعبين تحت أعين  إدارة الاتحاد في المعسكرات تجنباً للإشكاليات السابقة.

رفع الأثقال المصري

 

وحقق منتخب رفع الأثقال المصري المركز الثاني بعدما حصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضة و3 ميداليات برونز. في بطولة العالم للشباب التي أقيمت بالمكسيك مؤخراً.

رفع الاثقال الأثقال الاتحاد المصري طاقم طبي إدارة الاتحاد المعسكرات

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