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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك كان لازم يفوز.. عمرو أديب يتحدى مشجعى الأهلى بهذا الأمر

مباراة الأهلى والزمالك
مباراة الأهلى والزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل النادي الأهلي امام نادى الزمالك قائلا: "كان يجب أن يفوز نادى الزمالك اليوم".

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة "أم بي سي مصر"، أن النادي الأهلى لم يكن أفضل نادى الزمالك خلال مباراة القمة اليوم.

وأضاف عمرو أديب قائلا:"أتحدى أي مشجع أهلاوي يقولى أن الأهلي كان الأفضل"، لافتا إلى أن الفوز بالمباريات عقيدة يجب نقلها جيل بعد جيل. 


ترتيب الدوري


انتهت، مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.


المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والزمالك

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 41 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 33 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 25 نقطة.

13- المصري - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 19 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 19 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

الإعلامي عمرو أديب النادي الأهلي نادي الزمالك الزمالك الأهلى

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