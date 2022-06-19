ابطال رفع الأثقال: تحقيق الميداليات كان هدفا منذ الصغر

قالت رحمة عبدالرازق بطلة رفع الأثقال أن حصولها على ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 76 كيلوجرام في بطولة العالم في المكسيك يعود لحبها لرياضة رفع الأثقال؟

وأوضحت أحمد خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"أن والدتها دعمتها في رحلتها الرياضية وأن من شجعها على رياضة رفع الأثقال شقيقها.

ومن جانبه قال محمود حسني الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن 89 قائلاً:"ا نه يبلغ من العمر 16 عاماً وأنه في الصف الاول الثانوي وأن من شجعه للانخراط في هذه اللعبة هي العائلة".

وأكد محمود حسني أن حصوله على البطولة كان هدفاً وحلماً وأنه سعى إليه دائماً حتى تحقق ذلك، لافتا إلى أنه يتمرن يومياً ثلاث أو أربع ساعات لمدة خمسة ايام في الأسبوع.

نورا عصام

ومن جانبها قالت نورا عصام الحاصلة على ثلاث ميداليات فضية في منافسات وزن 55 في بطولة العالم في المكسيك أن اهتمامها بلعبة رفع الأثقال نابع من عائلتها من جهة جدها وحتى والدها وعمها، معقبة:" كل العيلة كانت بتلعب أثقال وأمي كمان وشجعوني على خوض اللعبة".

وتابعت قائلة:"أنا تقريباً مولودة في الصالة وكنت بروح مع بابا التمرين.

