مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض غدا الإثنين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل، في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق التدريبات الجماعية للفريق في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وتعادل الزمالك أمام الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة 20 المؤجلة من الدوري الممتاز والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ليواصل الأبيض الحفاظ على قمة البطولة بـ 45 نقطة.