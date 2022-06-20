حسن شاكوش بعد حصوله على تصريح الغناء: أي حد محتاجني في شغل أنا جاهز.. فيديو

علق المطوب حسن شاكوش، على حصوله على تصريح الغناء من نقابة المهن الموسيقية.



وقال "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"،: "قدمت التماس للنقابة والحمدلله تم قبول الالتماس"،لافتا: "روحت النقابة انهارده وأخذت الكارنيه".





وأضاف: "اتوقفت لمدة تصل الى 9 أشهر، والكارنيه اللي حصلت عليه سنوي وسيتم تجديده كل عام"، متابعا: "الكارنيه مكتوب فيه مطرب شعبي، والحمدلله أنا حاليا عضو في نقابة الموسيقيين".





وأشار: "كان هناك تواصل بين النقيب هاني شاكر وبين أعضاء المجلس، وبعد حصولي على الكارنيه أرسلت رسالة شكر له".





وأردف: "أنا بقول لكل الناس اللي محتاجني في أي شغل أنا جاهز"، مردفا: "في النقابة قالولي انطلق يا حسن وشوف أكل عيشك".