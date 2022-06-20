بورشه تايكان تحصل على ألواح هيكل كربونية أخف وزنا من السابق.. صور

تعتبر شركة بورشه من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية والفاخرة صاحبة الأداء العالي ، وهذا ما دفع شركة جي إن بي تك بأجراء تعديلات جديدة علي سيارة بورشه تايكان والتي تتضمن الكثير من قطع ألياف الكربون، ومجموعة جديدة من العجلات مقاس 21 بوصة ولمسات خارجية ذهبية ، هذه التعديلات السابقة من شانها إظهار التنوع والاختلاف علي سيارة بورشه تايكان .

بورشه تايكان تحصل على ألواح هيكل كربونية أخف وزنا

المواصفات الفنية لسيارة بورشه تايكان

ينتج طراز توربو S في سيارة بورش تايكان ما يصل إلى 750 حصان وعزم دوران 1050 نيوتن \متر وهذا يتم من خلال محركات كهربائية مزدوجة توفر تسارع 0-100 كم / ساعة في 2.6 ثانية .

التصميم الخارجي لسيارة بورشه تايكان

تتوفر سيارة بورشه تايكان بعجلات معدنية مقاس 21 بوصة ذات الطراز الهوائي التي تمت تطويرها من الداخل وهذا يتطابق مع المكابح الذهبية ومع الفاصل الأمامي ، بالإضافة إلي حدوث تغير في امتدادات العتبات الجانبية ومع مخرج الهواء الخلفي وهذا التعديل يجعل هناك تشابه قوي مع هيكل السيارة ذات اللون الأسود .

تتميز سيارة بورشه تايكان بألواح الهيكل المصنوعة بنسيج ألياف الكربون المرئي، حيث ان الألواح من الكربون الحقيقي وليس مجرد غلاف وتم تطبيق هذه التعديلات على المصد الأمامي، وغطاء المحرك، والرفارف الأمامية، وأغطية المرايا، ومقابض الأبواب، والمصد الخلفي، والناشر الخلفي، والجناح الخلفي النشط .

بورشه تايكان تحصل على ألواح هيكل كربونية أخف وزنا

ساعدت التعديلات الاخيرة علي سيارة بورشه تايكان على التخلص من 45 كجم من وزنها،ولكنها لم تحدث اي تغيير في مجموعة نقل الحركة وهذه التعديلات ستساعد علي تحسين اداء السيارة ، اجراء التعديلات التي تمت علي صندوق الأمتعة، والأبواب، والمصدات الخلفية في الشكل الخارجي يؤدي الي ارتفاع تكلفتها لانه تم صناعتهم من قطع ألياف الكربون .