نشرة المرأة.. أعراض الإرهاق الذهني وكيفية العلاج بالأعشاب.. و4 علاجات سريعة تخلصك من حساسية العين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير الآتي...

هل تعاني من حساسية العين وأعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك.. تعد الملتحمة هي الجزء الخارجي من العين الذي يتعرض للهواء، وبالتالي فهو الجزء الأكثر تعرضًا من العين لجميع مسببات الحساسية.

تتضمن بعض أعراض الإرهاق الذهني التوتر الشديد والعمل لفترات طويلة دون أخذ فترات راحة بجانب الاضطرار إلى اتخاذ الكثير من القرارات والتبديل باستمرار بين المهام وضعف التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية وعدم الرضا عن وضعك الوظيفي الحالي.

تعد من أبرز مشاكل البشرة في الصيف حب الشباب و تساهم عدة عوامل في تفشي المرض مثل التعرق بسبب الحرارة .

للتخلص من حب الشباب في الصيف ، انتبه لبشرتك و تأكد من غسل يديك ووجهك بانتظام لمنع انتقال البكتيريا من يديك إلى وجهك وسد المسام.

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القرنقل على الشاى .