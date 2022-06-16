علاج الإرهاق الذهني وأعراضه بعلاجات سريعة من مطبخك

هل تعانين من الارهاق العقلي باستمرار وتبحثين عن كيفية علاج الأرهاق الذهني والذي يمكن أن يتحول إلى حالات أكثر خطورة ، بما في ذلك القلق والكآبة وتقلبات المزاج ومن الممكن أن يحدث الإرهاق العقلي لأي شخص في أي وقت ، وخاصة أولئك الذين لم يشعروا سوى بالقليل من الراحة خلال فترة معينة ويعد الإجهاد هو سبب شائع ويمكن أن يستمر في أي مكان من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

الأرهاق الذهني

الأرهاق الذهني ويكيبديا

يعد الأرهاق الذهني وفقا لموقع ويكيبديا هو مصطلح يصف الشعور العام بالتعب أو الضعف لا تحل مع الراحة أو النوم.

في الاستخدام العام، يكون التعب مرادف للتعب الشديد أو الإرهاق الذي يتبع عادة النشاط البدني أو العقلي المطول.

عندما لا يحل بعد الراحة أو النوم، أو يحدث بشكل مستقل عن المجهود البدني أو العقلي، فقد يكون أحد أعراض حالة طبية قد تصبح شديدة أو تدريجية.

يمكن وصف الإعياء الجسدي، بأنه عدم القدرة على أداء عمل ما ضمن القدرات الطبيعية للشخص. وهذا العرض منتشر بشكل كبير بين الناس في الحياة اليومية، ولكن أثره يكون أكثر شدة عن زيادة ضغط العمل عن الحد الطبيعي. أما الإعياء الذهني، فينتج عنه حالة عامة من النعاس والكسل.

يعتبر الإعياء عرضاً من الأعراض لأن المريض هو الذي يلاحظه ويخبر عنه في الدرجة الأولى وليس الآخرون من حوله

أعراض الأرهاق

أعراض الأرهاق

تتضمن بعض أعراض الإرهاق ما يلي:

التوتر الشديد

العمل لفترات طويلة دون أخذ فترات راحة

الاضطرار إلى اتخاذ الكثير من القرارات ، مما يؤدي إلى إجهاد اتخاذ القرار

التبديل باستمرار بين المهام

ضعف التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية

عدم الرضا عن وضعك الوظيفي الحالي أو كونك عاطلاً عن العمل

تعب الدماغ المستمر

تعب الدماغ المستمر

التعب العقلي المزمن يؤدي إلى زيادة الأعراض الجسدية والعاطفية وقد يسبب صداعًا طفيفًا يمكن أن يصبح ألمًا ساحقًا ويؤدي نوبة قلق عابرة وفي الظروف العادية القلق لا يمكن السيطرة عليه وتعد أبرز أعراض تعب الدماغ المستمر هي كالتالي:

القلق والاكتئاب

الشعور بعدم التحفيز

صعوبة في التركيز حتى على أبسط المهام وأكثرها وضوحًا

شعور أقل إيجابية وأكثر تشاؤما

الغضب من أصغر المضايقات

عدم الاهتمام بنفسك أو من حولك (حتى أولئك الذين تهتم لأمرهم)

العزلة أو الانفصال عن الآخرين ، سواء عن قصد أو بغير وعي

الشعور باليأس المستمر

الصداع

تغيرات في الشهية

زيادة الوزن أو فقدانه (غالبًا تغييرات جذرية)

اوجاع والآم

التعب الجسدي المزمن والضعف والتعب

مشاكل في النوم ، بما في ذلك الأرق

زيادة التعرض للمرض



أعراض الأرهاق الذهني

أعراض كثيرة للأرهاق الذهني قد تتضمن ما يلي:

طرح نفس السؤال على شخص ما مرتين دون أن يدرك ذلك

الحاجة إلى مراجعة المعلومات الأساسية عدة مرات قبل استيعابها

انتقاد الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل

يكاد يكون التركيز على أي مهمة واحدة مستحيلًا ، وتواجه صعوبة في التركيز أو الحفاظ على التركيز ، وحتى الأشياء الصغيرة تبدو مستحيلة.

علاج الأرهاق والتعب الجسدي

بالنسبة لكثير من الناس ، تعد الراحة هي الحل للتعب الذهني ويمكن التغلب على التوتر واستعادة السيطرة على حالتك العقلية.

ومع ذلك ، بالنسبة للآخرين ، قد يكون الإرهاق العقلي منهكًا. إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح ، فقد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة تتجاوز ضباب الدماغ.

في الحالات القصوى ، قد يؤدي الإرهاق العقلي إلى الانفصال والعزلة عن الآخرين أو الشعور العميق بالغضب أو اللامبالاة أو اليأس



بالإضافة إلى حالتك العقلية أو الجسدية ، سيؤثر الإرهاق العقلي أيضًا على سلوكك يضع التعب العقلي ضغطا على علاقاتك الاجتماعية ، و يتسبب في انتقاد الآخرين أو الانسحاب من المقربين إليك.

علاج الأرهاق الذهني بالأعشاب

علاج الأرهاق الذهني بالأعشاب

وتعد أولى خطوات علاج الأرهاق الذهني هي تنظِّيم يومك ليلائم ارتفاع وانخفاض مستويات الطاقة ويمكن أن يحدث التعب العقلي لأي شخص في أي مكان وفي أي وقت ويمكن أن يكون سببه العديد من العوامل المختلفة

نظم يومك بحيث يكون عملك على أهم مهامك عندما تكون مستويات طاقتك في أعلى مستوياتها. عندما تنخفض مستويات الطاقة لديك ، تعامل مع الأشياء العادية - قم بالرد على البريد الإلكتروني ، أو مراجعة التقارير أو المقالات المحفوظة ، أو قم بتنفيذ مهام ذات أولوية منخفضة لا تتطلب الكثير أو قوتك العقلية.

وتعد أبرز الاعشاب لعلاج الاجهاد هي جذر عرق السوس ولكن إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم أو البوتاسيوم أو أدوية ضغط الدم ، فتحدث إلى طبيبك قبل أخذ جذر عرق السوس لأن العرقسوس بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

وتعد أبرز العلاجات أيضا غذاء ملكات النحل لا يندرج ضمن فئة الأعشاب ولكنه غني بفيتامينات ب ، يمكن أن يقلل غذاء ملكات النحل من التعب ويزيد من القدرة على التحمل عن طريق زيادة استهلاك الأكسجين لدى أولئك الذين يستخدمونه.

أدوية الأرهاق الذهني

أدوية الأرهاق الذهني

يمكنك بعيد ا عن تناول الأدوية الأرهاق الذهني تناول الأطعمة التي تغذي عقلك وتعتبر التغذية عاملاً أساسيًا في الحفاظ على الصحة والأداء عند مستويات الذروة.

ببساطة ، تناول الأطعمة الجيدة سيجعلك تشعر بالراحة وعليك التخلص من السكريات المكررة والأطعمة المصنعة بشكل كبير من نظامك الغذائي والتقليل من تناول الكافيين و ركز على البروتينات وتناول وجبة خفيفة بحكمة و تجنب ألواح السكاكر أو رقائق البطاطس المقلية لصالح المكسرات مثل اللوز) والفواكه والحبوب الكاملة.

بالإضافة إلى ذلك تناول الكثير من الماء لأنه بصرف النظر عن الصداع الذي يمكن أن يسببه ، يؤثر الجفاف على قدرتك على التفكير والعقل ومعالجة المعلومات و الحفاظ على رطوبة الجسم على مستويات الطاقة لديك ويبقي الإرهاق بعيدًا عنك.

المصادر

موقع thehealthy

موقع webmd

