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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بردية فرعونية غامضة تسرد ليلة ظهور أجسام طائرة

صدى البلد

قد يفترض المرء أن الأجسام الغريبة هي ظاهرة حديثة نابعة من حادثة روزويل في عام 1947 ، والتي أثارت موجة من الهوس بالكائنات الفضائية والفضاء السحيق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وبعد ذلك العالم.

لكن الأجسام الطائرة المجهولة حيرت البشر منذ فترة طويلة حتى قبل تسجيل التاريخ ، حيث تم العثور على لوحات الكهوف في جميع أنحاء العالم والتي تصور على ما يبدو زوارًا فضائيين من الفضاء الخارجي.

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هناك أيضًا روايات تاريخية مبكرة من آلاف السنين تعطي الانطباع بأن أسلافنا كانوا أكثر دراية بالأطباق الطائرة مما قد نعتقد ، على الرغم من أنهم ربما لم يربطوا بالضرورة بالأجانب.

أحد الأمثلة الخاصة يأتي من عام 1440 قبل الميلاد في مصر القديمة. وفقًا للتقارير المتنازع عليها التي يُفترض أنها سجلها كتبة الفرعون تحتمس الثالث ، شوهدت "أقراص نارية" تطفو فوق سماء الوجه البحري.

ويقال إن الحادث قد تم توثيقه في ما يسمى بردية تولي ، التي اكتشفها ألبرتو تولي ، مدير القسم المصري في متحف الفاتيكان ، في عام 1933 ، في متجر للتحف في القاهرة.

لم يكن لدى تولي المال لشراء ورق البردي الأصلي من المتجر ، لذلك قام بدلاً من ذلك بنسخ النص الهيراطيقي ثم أعاد نسخه إلى حروف هيروغليفية، ونُسِخَت الحروف الهيروغليفية لاحقًا وترجمها الأمير بوريس دي راشويلتز ، عالم المصريات الإيطالي الروسي ، الذي اعتقد أن ورق البردي كان جزءًا من حوليات تحتمس الثالث.


الترجمة ، التي جعلها عالم الأنثروبولوجيا "سيدريك ليونارد" أكثر قابلية للفهم ، تنص على ما يلي: "في العام 22 ، من الشهر الثالث من الشتاء ، الساعة السادسة من اليوم، بين كتبة بيت الحياة تم العثور على قرص ناري غريب كان قادمًا في السماء".

كما جاءت في البردية:"لم يكن له رأس، ينبعث من أنفاسه رائحة كريهة، كان جسمه قضبان واحدًا في الطول وقضبان واحدًا في العرض،لم يكن لها صوت. جاءت باتجاه منزل جلالة الملك".

وأضافت البردية كما ترجمت :"ذهبوا إلى الملك ليخبروا به، وحينها أمر جلالته بكتابة المخطوطات الموجودة  في بيت الحياة،  وتأمل الملك فيها، وبعد مرور عدة أيام ، ازداد عددهم في السماء أكثر من أي وقت مضى".

وتكمل البردية في وصفها :"لقد أشرقوا في السماء أكثر من سطوع الشمس ، وامتدوا إلى حدود الدعامات الأربعة للسماءكان موقع الأقراص النارية قويًا، ونظر جيش الملك وجلالته في وسطهم، كان ذلك بعد العشاء عندما صعدت الأقراص أعلى في السماء إلى الجنوب".

وقد أمطرت  السماء مواد متطايرة أعجوبة لم تعرف من قبل منذ تأسيس الدولة، وقد أمر الملك بـ جلب البخور لإرضاء قلب آمون رع ، إله الأرضين.

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بطبيعة الحال ، هناك شكوك بشأن صحة المصدر حيث يبدو أن ألبرتو تولي هو الشخص الوحيد الذي رأى بالفعل ورق البردي الأصلي. من المفترض أيضًا أن النسخة التي تم تقديمها إلى بوريس دي راشويلتز احتوت على العديد من الأخطاء.

مكان وجود ورق البردي الأصلي ، أو حتى إذا كان موجودًا ، يظل لغزًا حتى يومنا هذا.

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