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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لصالح جمعية خيرية..

وجبة غداء مع رجل أعمال مقابل 19 مليون دولار.. ما القصة؟

صدى البلد

في مزاد علني انتشر على الإنترنت لكونه غريب، افتتح رجل أعمال مزادًا بقيمة 25000 دولار لينتهي المزاد بـ 19 مليون دولار كل هذا من أجل الفوز بوجبة غداء خاص مع رجل الأعمال الملياردير "وارن بافيت".


هذا المبلغ الطائل الذي انتهى به المزاد العلني، سيؤول في لصالح مؤسسة خيرية تساعد الفقراء والمشردين والأشخاص الذين يكافحون تعاطي المخدرات، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".

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افتتح المزاد لجمع الأموال لصالح مؤسسة Glide الخيرية ومقرها سان فرانسيسكو يوم الأحد بسعر يبدأ من 25000 دولار. بحلول يوم الاثنين، تجاوزت العطاءات مليوني دولار.

وقد اتخذت المنافسة منعطفًا حادًا يوم الجمعة ، وهو آخر يوم لتقديم العطاءات ، حيث قدم أحد المتعاملين المحتملين عرضًا بقيمة 11 مليون دولار أدى إلى شد الحبل، وقد رفع عرض اللحظة الأخيرة السعر النهائي إلى 19 مليون دولار.


وتتجاوز  قيمة هذا المزاد الرقم القياسي السابق 4.57 مليون دولار الذي دفعه رجل الأعمال "جاستن صن" في مزاد مماثل لعام 2019، ويقام المزاد العلني على موقع eBay.

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تستفيد Glide ، وهي منظمة غير ربحية في منطقة تندرلوين في سان فرانسيسكو تقدم وجبات الطعام والمأوى واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد سي والتدريب على العمل وبرامج الأطفال.

قبل هذا العام ، ساعد رجل الأعمال "بافيت" البالغ من العمر 91 عامًا ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway Inc ، شركة Glide في جمع أكثر من 34.1 مليون دولار من خلال بيع 20 وجبة غداء بالمزاد.

 

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