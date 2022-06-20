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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: مراكز الشباب تؤدي دورا مهما في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي

صدى البلد

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكل طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري، مؤكدا أن مراكز الشباب تؤدي دورا مهما للغاية في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي.


جاء ذلك خلال حضوره حفل ختام الملتقى الأول لمراكز شباب مصر بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت شعار "مراكز شباب من أجل الجمهورية الجديدة".


وأضاف صبحي أن مراكز الشباب قوة كبيرة، ومن منطلق ذلك فإن الدولة المصرية تقوم بدعم هذه المراكز لصالح أبناء مصر وخدمة الأسرة المصرية والمجتمع وكل بيت مصري، موضحا أنه تم إدخال البرامج الثقافية وبرامج التنمية الرياضية وتنمية النشء والطلائع بمراكز الشباب.


وتابع أنه يتم حاليا تطوير 1041 مركز شباب ضمن مبادرة "حياه كريمة"، من ضمنها 267 مركزا جديدا، لافتا إلى أن الوزارة تسابق الزمن من أجل إنجاز هذه الأعمال.


ونوَّه بأنه تم استحداث نظم اقتصادية واستثمارية لتوفير الموارد والتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف صبحي عن أنه على مدى الـ30 سنة الماضية، أنشأت الدولة 41 حمام سباحة، بينما شهدت الأربع سنوات الماضية فقط إنشاء 96 حمام سباحة بمراكز الشباب على حساب القطاع الخاص.
وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مرتادي المركز.


وشهد الحفل الختامي حضور الدكتور أبو بكر صار سفير السنغال في القاهرة، والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس مراكز شباب مصر، والدكتورة صفاء الشريف مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وقيادة وزارة الشباب والرياضة.

وزير الرياضة أخبا ر الرياضة أشرف صبحي

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