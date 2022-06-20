القصة الكاملة لـ تأجيل الدورة الـ 6 من مهرجان الجونة السينمائي

أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائى بيانات تعلن تأجيل فاعليات المهرجان هذا العام .

وجاء نص البيان: “تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر القادم للعام القادم في موعد يتم تحديده لاحقا”.

وتابع: "جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.

وأضاف :" ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فاعليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.

بينما أكدت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن بعض العاملين في المهرجان تم إبلاغهم رسميا بانتهاء عقودهم، واتجاه الإدارة لإصدار بيان مفصل يشرح الوضع الحالي للمهرجان في ضوء تسارع التطورات خلال الساعات الماضية.

الغريب في الأمر أن انتشال التميمي مدير المهرجان، أعلن بالفعل مع انتهاء دورة العام الماضي موعد الثلاث دورات المقبلة أعوام 2022، و2023، و2024، للتأكيد على استمرارية وقوة المهرجان، في الوقت الذي انسحب فيه مديره الفني أمير رمسيس وأعلن استقالته أثناء انعقاد دورته الماضية.

الفنانة بشرى إحدى مؤسسات المهرجان كانت أعلنت أيضا قبل بضعة أشهر عن تخليها عن منصبها داخل إدارة المهرجان، وقالت إنها تنهي رحلتها مع “الجونة” بعد 7 سنوات من العمل، لتعيد النظر في رحلتها وتبحث عن أمر جديد وتحد مختلف.



يذكر أن الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

