عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصة الكاملة لـ تأجيل الدورة الـ 6 من مهرجان الجونة السينمائي

الجونة السينمائي
الجونة السينمائي

أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائى بيانات تعلن تأجيل فاعليات المهرجان هذا العام .

وجاء نص البيان: “تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر القادم للعام القادم في موعد يتم تحديده لاحقا”.

وتابع: "جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.

وأضاف :" ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فاعليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.

إلغاء مهرجان الجونة .. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته في حياتي

إدارة الجونة السينمائي: تأجيل الدورة الـ 6 لوضع استراتيجية متكاملة للمهرجان

بينما أكدت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن بعض العاملين في المهرجان تم إبلاغهم رسميا بانتهاء عقودهم، واتجاه الإدارة لإصدار بيان مفصل يشرح الوضع الحالي للمهرجان في ضوء تسارع التطورات خلال الساعات الماضية.

الغريب في الأمر أن انتشال التميمي مدير المهرجان، أعلن بالفعل مع انتهاء دورة العام الماضي موعد الثلاث دورات المقبلة أعوام 2022، و2023، و2024، للتأكيد على استمرارية وقوة المهرجان، في الوقت الذي انسحب فيه مديره الفني أمير رمسيس وأعلن استقالته أثناء انعقاد دورته الماضية.

 

الفنانة بشرى إحدى مؤسسات المهرجان كانت أعلنت أيضا قبل بضعة أشهر عن تخليها عن منصبها داخل إدارة المهرجان، وقالت إنها تنهي رحلتها مع “الجونة” بعد 7 سنوات من العمل، لتعيد النظر في رحلتها وتبحث عن أمر جديد وتحد مختلف.

يذكر أن الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.
 

الجونة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات المهرجان الدورة السادسة للمهرجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

موضوعات متعلقة

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أزمة أغنية "ماتجرحنيش"

كانت مبارزة مع الله .. إبنة المخرج جلال الشرقاوي تواصل الهجوم على مهرجان الجونة

حورية فرغلي تعلن إرتباطها.. تفاصيل

اعتقال المخرج بول هاجيس بتهمة التحرش الجنسي

بسبب مباراة الأهلي والزمالك .. صلاح عبد الله: احذروا التجاوز

إلغاء مهرجان الجونة .. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته في حياتي

انطلاق مهرجان الداخلية السينمائي الدولي

عمرو سلامة: زعلان من تعادل الزمالك

ترشيحاتنا

استطلاع جديد.. الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة ترامب جنائيا على اقتحام الكونجرس

امتحانات الثانوية العامة 2022 |عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

رضا البلتاجي : لولا التسلل لاستحق الأهلي ركلة جزاء في القمة.. فيديو

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

ما أسباب صيام عشر من ذي الحجة ؟.. بها تفوز بـ11 جائزة

طقس آخر أيام الربيع اليوم.. استقرار في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 34

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ