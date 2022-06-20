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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يستبعدون إبرام اتفاق جديد مع إيران

صدى البلد

 استبعد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين "الديمقراطي والجمهوري"، إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.


وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس -في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "القبول باتفاق جديد يعد قضية خلافية في داخل المؤسسة السياسية الإيرانية، بما يجعل من الصعب تجديد الاتفاق".


وأضاف: "لست متفائلا بإمكانية حدوث ذلك، رغم أن إدارة الرئيس بايدن تفكر من الناحية الاستراتيجية في الإبقاء على العرض قائما، لكن مسار حدوث ذلك -في تقديري- أمر مستبعد".


ومن جانبه، قال السيناتور جيمس ريتش من الحزب الجمهوري إن "التوقعات غير مشجعة بإمكانية حدوث اتفاق".


ونوَّهت الصحيفة بأن هذا يأتي في ظل تأكيد عدد من المشرعين الأمريكيين أن هناك دلائل على أن إيران لا ترغب في التعاون مع الحلفاء الغربيين من خلال السماح بالإشراف على برنامجها النووي.
 

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز

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