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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ب650 جنيه للمادة …

جروبات الغش تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل اللجنة ب8 ساعات..والتعليم تنفي

تسريب امتحانات الثانوية
تسريب امتحانات الثانوية العامة

زعم احد جروبات الغش على السوشيال ميديا ، قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل اللجنة ب ٦ ساعات مقابل دفع 150 جنيه للمادة الواحدة

كما اعلن جروب الغش الذي يتحدث صاحبه باسم "الخارج عن القانون" عن نظام VIP الذي يتيح تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل اللجنة ب8 ساعات مقابل دفع 650 جنيه في المادة

وطالب صاحب حروب الغش طلاب الثانوية العامة بتحويل هذه المبالغ عبر خدمة الكاش المتاحة في احدى شركات الاتصالات الشهيرة

ومن جانبها .. حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2022 و اولياء امورهم من الانسياق وراء مثل هذه الاعلانات الموجودة على جروبات الغش و وصفتها بأنها “محاولات غش”

حيث نفت وزارة التربية والتعليم امكانية تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل اللجنة ب 6 ساعات او ب 8 ساعات

وقالت وزارة التربية والتعليم انه لا مجال اساسا ل تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل توزيعها في اللجان مشددة على ان هناك اجراءات امنية مشددة من اجهزة الدولة لتأمينها

و تتابع الان غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويتم نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية في الدولة.

وينطلق اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبدأ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بآداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع و هما التربية الدينية و التربية الوطنية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

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