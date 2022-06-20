تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بمحيط اللجان فى القليوبية

شهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية تجمعات محدودة من أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم فى أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات اليوم ، حيث يؤدى 42887 طالبا وطالب ، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية داخل 112 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية.



فيما شهدت اللجان وضع حواجز حديدية أمام اللجان منعا لتكدس الطلاب إضافة إلى وجود معلمين خارج اللجان لتنظيم دخول الطلاب من وإلى لجنة الامتحانات الفرعية منعا للزحام ، كما شهدت لجان الامتحانات إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم الامتحان.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

كما أكد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بـ مراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ولفت المحافظ إلى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان مضيفًا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً أنه طبقًا لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.