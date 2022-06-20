عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بمحيط اللجان فى القليوبية

تجمعات الاهالى الثانوية
تجمعات الاهالى الثانوية العامة

شهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية تجمعات محدودة من أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم فى أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات اليوم ، حيث يؤدى 42887 طالبا وطالب ، منهم  18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية داخل 112  لجنة بـ 12 إدارة تعليمية.


فيما شهدت اللجان وضع حواجز حديدية أمام اللجان منعا لتكدس الطلاب إضافة إلى وجود معلمين خارج اللجان لتنظيم دخول الطلاب من وإلى لجنة الامتحانات الفرعية منعا للزحام ، كما شهدت لجان الامتحانات إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم الامتحان.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

كما أكد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بـ مراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.
ولفت المحافظ إلى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان مضيفًا أنه تم تجهيز  كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً أنه طبقًا لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

القليوبية الثانوية العامة أول أيام الامتحانات رؤساء اللجان غرفة العمليات المركزية رؤساء الوحدات المحلية مارثون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

موضوعات متعلقة

مديرية تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الإعدادية الأسبوع الأول من يونيو

وكيل تعليم القليوبية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية

تعليم القليوبية: واقعة تكسير فصل لجنة الإعدادية لم تصل للإتلاف.. وتم ترتيبه

كسروا المقاعد والمراوح.. تعليم القليوبية: جار تحديد المتسبين فى إتلاف فصل بالخانكة|صور

ترشيحاتنا

الضويني يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لأبناء الأزهر بالخارج

شعراوي لصدى البلد: انتهاء 90% من مجمعات الخدمات الحكومية والافتتاح قريبا

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي لكن واشنطن تعرقل ذلك

عمليات التعليم: أوراق الأسئلة وصلت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة دون تأخير

قروض 50 ألف جنيه.. فرص عمل وأفكار لتبدأ مشروعا من صندوق التنمية المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ