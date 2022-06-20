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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 10 أيام.. حملة تجريع جماعي ببؤر الإصابة بالبلهارسيا في المنوفية

حملة التجريع ضد البلهارسيا
حملة التجريع ضد البلهارسيا في المنوفية

تستمر مديرية الصحة في محافظة المنوفية في حملتها التجريع الجماعي للسكان ببؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة من خلال العينات العشوائية والمسح الميداني 2021  بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر في يومها الثاني عقب الانطلاق.

يأتي ذلك بإدارات تلا ، وأشمون والسادات ومنوف، في إطار خطة مصر 2030 في القضاء على الأمراض المدارية وكذلك رؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا وبالإحالة إلى بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة من خلال العينات العشوائية الروتينية والمسح الميداني 2021.

 

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل صحة المنوفية أن الحملة سوف تستمر لمدة 10 أيام حتى يوم الأربعاء 29/6/2022، وفي نفس السياق تم عمل خطة التحريك المجتمعي لنشر الوعي بأهمية الحملة وأهدافها بالإضافة إلى متابعة خطة متابعة المتخلفين عن التجريع .

محافظة المنوفية المنوفية وزارة الصحة صحة المنوفية المجاري المائية مصر 2030 علاج نشر الوعي

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