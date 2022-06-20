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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمدير شركة تسويق لإدانته بالإتجار في الهيروين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس،  بمعاقبة "مدير في شركة سوق كوم"، بالسجن المؤبد لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان المليجي وعلي عمارة وأمانة سر معتز مدحت ومحمد شحاته.

وجاء في أمر إحالة  القضية التي حملت رقم 8787/313 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1932 لسنة 2021 كلي نيابة جنوب القاهرة، في 19 أغسطس من العام الماضي، قيام المتهم «محمود. م، 25 عاما، مدير حركة في شركة سوق كوم»، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بإحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «هيروين»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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وكشفت تحريات المباحث التي قام بها أحمد مبروك مفتش شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقسم مكافحة التهريب، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم بناء على تحرياتها السرية التي أسفرت عن اتجاره في المواد المخدرة، تم ضبطه وبحوزته حقيبة جلدية، فبإلتقاطها وفضها تبين له إحتواءها على عدة إسطوانات لجوهر الهيروين المخدر، وكذا مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية، وبتفتيشه عثر على هاتفا محمولا ومبلغا ماليا آخر، وبتفتيش السيارة خاصته عثر بها على عدة إسطوانات تبين إحتواءها على ذات المادة المخدرة محل الضبط.

وبمواجهه المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية حصيلة اتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافة تحوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات عدد 12 قطعة حجرية على شكل إسطوانة لمادة بيج اللون وزنوا 2 كيلو ونصف.

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