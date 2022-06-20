بدء عرض فيلم Uncharted على نتفليكس منتصف يوليو المقبل

تبدأ منصة نتفليكس عرض فيلم Uncharted، في منتصف شهر يوليو المقبل بعد مرور حوالي 5 أشهر على طرحه في دور العرض العالمية وتحقيقه إيرادات عالية بلغت أكثر من 400 مليون دولار.

وقعت نتفليكس وشركة سوني المنتجة لفيلم Uncharted اتفاقية ضخمة لمنح المنصة العالمية مهمة عرض أفلام ستوديو الإنتاج الشهير بعد انتهاء رحلتها في السينمات، ومن المقرر أيضا عرض فيلم مصاص الدماء Morbius من خلالها قريبا.

ولم يتم الإعلان رسميا عن بدء التحضير لجزء جديد من فيلم Uncharted، بعدما حقق نجاحا على مستوى الجمهور والنقاد، وكان أدائه تجاريا جيدا، ولكن مع أرقام مشاهداته على منصة نتفليكس سيتم اتخاذ القرار نهائيا.

وبدأ عرض فيلم توم هولاند الجديد Uncharted في السينمات العالمية منتصف فبراير الماضي، وحقق حوالي 22 مليون دولار في 15 سوقا خارجيا من بينها كندا، وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا خلال أيامه الأولى.

ويستمد Uncharted نجاحه من تفوق فيلم سبايدر مان الجديد الذي يقوم ببطولته أيضا الممثل الشاب توم هولاند، بعدما حقق أرقاما قياسية على مستوى إيرادات السينما العالمية خاصة في زمن الوباء.

فيلم Uncharted مستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك.

ويتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية.

فيلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، يشارك في بطولته إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.