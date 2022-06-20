عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نسعي لزيادة عدد الجماهير.. رئيس رابطة الأندية: إعلان المشاركين بأفريقيا 30 يونيو

صدى البلد

أعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن سعادته بالمشهد الذي حدث من جماهير الأهلي و الزمالك أمس وخروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية.

وقال رئيس رابطة الأندية، في تصريحاته "في برنامج في الملعب وأنت سايق" على إذاعة ميجا اف ام: "خرجنا بمكتسبات كثيرة جدا من خلال التنظيم والمظهر الحضاري من الجماهير واللاعبين كذلك، لذلك وجهنا لهم جميعا الشكر".

وأوضح رئيس الرابطة أن الظهور المشرف للاعبين والجماهير يجعلنا نسعي لزيادة عدد الجماهير بأكثر من 5000 مشجع خاصة وأننا بدأنا الموسم بـ2000 ثم 5000 مشجع وبعد مباراة القمة سيكون العدد أكبر ونشكر كل مؤسسات الدولة على مساعدتنا في كل شيء يخص الكرة المصرية".

وأكمل : "هذه أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك تقام في مواعيدها وكل فريق يخوض المباراة في ملعبه ده طبيعي في كل دوريات العالم لكن عندنا مش جديد".

وعن بداية الموسم الجديد، قال أحمد دياب إن الموسم الجديد سيبدأ في أول أسبوع من شهر أكتوبر وسينتهي في أول أسبوع من شهر يونيو 2023".

وأضاف: "تم إعداد تصور لكل مباريات الموسم الجديد على أن ينتهي الموسم بعد المقبل في شهر مايو ".

وعن الأندية التى ستخوض نهائي البطولات الافريقية الموسم المقبل قال رئيس رابطة الأندية: “تحدثنا بوضوح مع الأندية منذ تواجدنا واتفقنا على كل شيء والجميع لم يعترض وسيتم تقديم أسماء الـ4 أندية يوم 30 يونيو”.

رابطة الأندية 30 يونيو الأهلي والزمالك الخروج الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

موضوعات متعلقة

رئيس طاقة البرلمان يؤكد أهمية البعد البيئي في القضاء على القمامة والمخلفات

ترشيحاتنا

وقف القصف أو الرد..جنرال بولندي: يجب على الناتو توجيه إنذار نهائي لروسيا

موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب وباقي الدول العربية

لا يُسأل جنائيا.. ماذا لو كان قاتل طالبة المنصورة مريضا نفسيا؟.. تفاصيل

حبس صامويل إيتو 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي

الذهب يرتفع 4 جينهات في ختام تعاملات اليوم

والد ضحية حلوان: جوز بنتي طعنها 20 مرة علشان رفضت تصرف على البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ