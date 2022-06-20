نسعي لزيادة عدد الجماهير.. رئيس رابطة الأندية: إعلان المشاركين بأفريقيا 30 يونيو

أعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن سعادته بالمشهد الذي حدث من جماهير الأهلي و الزمالك أمس وخروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية.

وقال رئيس رابطة الأندية، في تصريحاته "في برنامج في الملعب وأنت سايق" على إذاعة ميجا اف ام: "خرجنا بمكتسبات كثيرة جدا من خلال التنظيم والمظهر الحضاري من الجماهير واللاعبين كذلك، لذلك وجهنا لهم جميعا الشكر".

وأوضح رئيس الرابطة أن الظهور المشرف للاعبين والجماهير يجعلنا نسعي لزيادة عدد الجماهير بأكثر من 5000 مشجع خاصة وأننا بدأنا الموسم بـ2000 ثم 5000 مشجع وبعد مباراة القمة سيكون العدد أكبر ونشكر كل مؤسسات الدولة على مساعدتنا في كل شيء يخص الكرة المصرية".

وأكمل : "هذه أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك تقام في مواعيدها وكل فريق يخوض المباراة في ملعبه ده طبيعي في كل دوريات العالم لكن عندنا مش جديد".

وعن بداية الموسم الجديد، قال أحمد دياب إن الموسم الجديد سيبدأ في أول أسبوع من شهر أكتوبر وسينتهي في أول أسبوع من شهر يونيو 2023".

وأضاف: "تم إعداد تصور لكل مباريات الموسم الجديد على أن ينتهي الموسم بعد المقبل في شهر مايو ".

وعن الأندية التى ستخوض نهائي البطولات الافريقية الموسم المقبل قال رئيس رابطة الأندية: “تحدثنا بوضوح مع الأندية منذ تواجدنا واتفقنا على كل شيء والجميع لم يعترض وسيتم تقديم أسماء الـ4 أندية يوم 30 يونيو”.