موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب وباقي الدول العربية

موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب ، ينتظر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، إعلان رؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1443 هجرية ، انتظارا لمعرفة موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب والدول العربية.

ويوم العيد يوم فرح وسعة، فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : " ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما : يوم الأضحى ، ويوم الفطر " أخرجه أحمد بسند صحيح .

موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب



يحين موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب فلكيا في العاشر من شهر يوليو المقبل، والذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية ، وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة في 1 يوليو 2022.

صلاة العيد

موعد عيد الأضحى 2022 بالدول العربية

عيد الاضحى 2022 فِي الدول العربية :

عيد الأضحى بالسعودية 2022: يوم 9 يوليو 2022

عيد الأضحى بمصر 2022 : 9 يوليو 2022.

عيد الأضحى بالجزائر 2022 : 9 يوليو 2022.

عيد الأضحى بالإمارات 2022: 9 يوليو 2022.

عيد الأضحى بقطر 2022: 9 يوليو 2022.

عيد الأضحى بالسودان 2022: 9 يوليو 2022.

عيد الأضحى بالكويت 2022: 8 يوليو 2022.

عيد الأضحى بلبنان 2022: 8 يوليو 2022.

عيد الأضحى بالأردن 2022: 8 يوليو 2022.



موعد عيد الأضحى 2022 في مصر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، عن موعد عيد الأضحى 2022 ، حيث قال : إن عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـــاً سيبدأ يوم السبــــت 9/7/2022م.

واستكمالا لتصريحاته الرسمية التي أدلى بها عن موعد عيد الأضحى 2022 ، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد ، فإن هلال شهر ذو الحجــة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له : يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة).



كم باقي على عيد الأضحى



وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية : أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه بذلك تكون غـرة شهـــر ذو الحجــة 1443هـ فلكيـــاً يوم الخميس 30/6/2022م.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه ستكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـــاً يوم الجمعـــة 8/7/2022م .

صلاة العيد

رؤية هلال شهر ذو الحجة



ومن المقرر أن يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر ذي الحجة وذلك وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن « الإفتاء » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ويقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية سوف يقوم باستطلاع هلال شهر ذي الحجة من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة مثل (الفيوم- مرسي مطروح - وأسوان- وقنا - وسوهاج ).



حكم صلاة عيد الأضحى 2022

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة عيد الأضحى سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

وأوضحت دار الإفتاء، طريقة أداء صلاة العيد، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.



تكبيرات العيد مكتوبة



«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

صلاة العيد



كيفية صلاة عيد الأضحى 2022



تؤدى صلاة عيد الأضحى بركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن، ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

هدي النبي في العيد



في يوم العيد كان النبي والصحابة يفطرون على تمر قبل الذهاب للصلاة، ولا يصوم أحدا منهم في العيد لأنه يحرم صومه.

سنن النبي في العيد



النبى صلى الله عليه وسلم، كان يأكل قبل الخروج من بيته في عيد الفطر، مثل شيئا من تمر أو رطب أو لبن أو ماء مثل إفطار الصائم بعكس عيد النحر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبرك الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبركا.

التكبير قبل الصلاة



النبى كان يذهب للمصلى وكانوا يكبرون في عيد الفطر في المصلى فقط قبيل أداء عيد الفطر المبارك فقط، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد.

كان الرسول صلي الله عليه وسلم يذهب من طريق وكان يتصدق على الناس على جانبى الطريق، مشيرا إلى أنه قبل خروجه من البيت كان يغتسل الغسل الشرعى للعيد وكان يلبس افضل الثياب، وكان للنبى عدة برد أو عباءات، برد للعيدين وبرد لاستقبال الوفود.

خروج النساء للصلاة

وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة، ويسمعن الذكر حتى الحيض منهن فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, قلتُ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها) رواه البخاري ومسلم.

بيت النبي في العيد

كان البيت النبوي وما حوله يشهد مظاهر الاحتفال بالعيد، على مرأى ومسمع من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، حيث كان الجميع يعبر عن فرحته بالعيد، ويحرص أن تكون احتفاليته تلك بمشهد من النبيِّ الكريم ، حبًا وشوقًا وتكريمًا له عليه الصلاة والسلام.

كما كان حال داره الشريفة يعم بمظاهر الاحتفال بالعيد فتحدثنا عن ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث فاضطجع على الفراش وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "دعهما " فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية أخرى قال:" " يا أبا بكر، إن لكل قومٍ عيدًا، وهذا عيدنا "وفي رواية في المسند: أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: " لِتَعْلَمَ اليهود أنَّ في ديننا فسحة، إني أُرسلت بحنيفية سمحة"

اهتمامه بالفقراء

كما كان يهتم النبي بالفقراء والمساكين في العيد فكان يقدم لهم المساعدات ويعطف عليهم ويقدم كل ما يحتاجونه في هذا اليوم، فقال "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".