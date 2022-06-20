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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن عن سقوطه بالدراجة: تعثرت قدمي اليمنى.. وحالتي الصحية أفضل

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه على الرغم من سقوط دراجته يوم السبت، إلا أنه يشعر بتحسن وحالته الصحية أفضل.

 

وقال بايدن للصحفيين: "أشعر بتحسن”.

 

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سقط عن دراجته يوم السبت بسبب عدم تمكنه من إخراج قدمه من الشريط حول الدواسة.

 

وأوضح رئيس الولايات المتحدة ما حدث قائلا: "هل يركب أي منكم دراجة؟ يوجد هناك هياكل للقدم حتى لا تنزلق. نزلت من الدراجة وتعثرت قدمي اليمني داخل الهيكل”.

وفي اليوم السابق، ردًا على سؤال حول سلامته، قفز الرئيس الأمريكي في الهواء 3 مرات وابتسم، في اشارة إلي أنه يتمتع بصحة جيدة.

البيت الأبيض الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي بايدن أمريكا

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