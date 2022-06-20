وكالة الفضاء: إنتاج نماذج هندسية لأنظمة القمر الصناعي كمشروعات تخرج

استقبلت وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ وفد من جامعة الجلالة يضم اعضاء هيئة التدريس وطلاب وذلك برئاسة الدكتور محمد الشناوي القائم باعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية للبحث سبل التعاون بين الجامعة و وكالة الفضاء المصرية .

استقبل الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة وفد من جامعة الجلالة ورحبوا بأعضاء الوفد من القيادات و السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأت الزيارة بعمل جولة علمية داخل الوكالة مروراً بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية ثم معامل الوكالة من معمل النموذج الهندسى ثم معمل الأقمار الصناعية التعليمية وانتهاء بمعمل الغرفة الحرارية والغرفة النظيفة لتجميع القمر الصناعي التجريبى.





وقدم المهندس وسيم عيسى مدير مشروع "قمر الجامعات" عرض تقديمي للطلاب يشرح فيه ويوضح آلية العمل بالمشروع، والمشاركات التي تمت خلال المشروع، وأشار إلى أنه شارك في الدورة الخامسة من التدريب 200 طالب من 27 كلية بـ17 جامعة مصرية؛ لإنتاج نماذج هندسية للأنظمة الفرعية للقمر الصناعي كمشروعات تخرج لهم.

وقام المهندس تامر محمد أنور بعرض حول كيفية إقامة وكالة الفضاء المصرية برنامج تدريبى متدرج لخدمة طلاب الجامعات المصرية والذى ينقسم إلى مراحل متصاعدة تبدأ بعمل يوم فضائى فى الجامعة وفى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وبعض التخصصات من كليات العلوم ثم المرحلة الاكثر عمقا من التدريب والتى تشمل عدة محاضرات علمية متخصصة فى جميع أنظمة الأقمار الصناعية تزيد هذه المحاضرات عن (20) محاضرة على مدار أسبوعين أو أكثر ثم يتم الدخول فى مرحلة التدريب العملى والذى يمتد لأكثر من شهر ونصف يقوم فيه الطلاب كمجموعات بعمل تصميم مصغر لنظام فرعي من أنظمة الأقمار الصناعية كلُ فى تخصصه، ومن يجتاز هذه المراحل التدريبية بنجاح يتم ترشيحه للدخول فى مشروع تخرج طبقاً للاتفاق الذى يتم بين الوكالة والكليات التي تنتسب لها هذه المجموعات من الطلاب.

وكالة الفضاء المصرية تستضيف وفد من الجامعة الجلالة وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية تستضيف وفد من الجامعة الجلالة وكالة الفضاء المصرية

أعرب فريق جامعة جلالة بسعادتهم البالغة بهذه الزيارة و العرض المكثف فى يوم واحد من فهم لطبيعة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية من خلال جولة الزيارات للمعامل أو من خلال عدد المحاضرات التى أعدها خبراء الوكالة فى تخصصات مختلفة عكست إلى حد كبير حجم المجهود الذى يتم فى تصميم و تصنيع واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية