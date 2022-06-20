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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آثار القاهرة: الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح إلكتروني

عميد كلية اثار القاهرة
عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات

أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الآثار جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021 / 2022

أقيم الامتحان من الساعة 10 الي الساعة 11.5، وأدي طلاب الفرقة الثالثة الامتحان من الساعة 12 الي الساعة 1.5 وطلاب الدراسات العليا من الساعة 2 الي الساعة 3.5 .

وأوضحت إدارة الكلية أنه يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وعدم التكدس أمام اللجان قبل وبعد الدخول إلي الامتحان .

وأشارات إلى أن الامتحانات تقام بنظام البابل شيت وتم التصحيح الكتروني، ويتم متابعة الامتحانات متابعة دقيقة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وبإشراف كامل ودقيق علي مدار الساعة من الدكتور أحمد رجب محمد علي عميد الكلية ولجنة الطوارئ المشكلة لهذا الغرض.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مركز اللغات والترجمة بالجامعة على شهادة الأيزو الدولية 9001/ 2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مؤكدًا أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة ومراكزها في مصاف الجامعات العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، إن المركز بعد حصوله على شهادة الأيزو يؤكد تميزه في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحة أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية بهدف توسيع نطاق عمله خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين من الجامعات المصرية في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على تعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وإمدادهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح.

عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات (3)
عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات (3)
عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات (1)
عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات (1)
عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات (2)
عميد كلية اثار القاهرة يتابع سير الامتحانات (2)
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