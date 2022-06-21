أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 |صور

بعد الزيادة الأخيرة

شهدت الايام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الملامح الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 10 و 15 الف جنيه.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة.

دعمت السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصانا، و 155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 على حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2720 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4675 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1430 مم للارتفاع، مع 150 مم للخلوص الارضي.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الأولى هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 440 ألف جنيه بدلًا من 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 430 ألف جينه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 450 الف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه بدلًا من 475 ألف جنيه.

الفئة السادسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.

الفئة السابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه.

الفئة الثامنة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 605 ألف جنيه بدلًا من 595 ألف جنيه.