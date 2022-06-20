بقيمة 60 ألف دولار.. اللوفر أبوظبي يطلق جائزة ريتشارد ميل للفنون

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن جائزة ريتشارد ميل في دورتها الثانية للفنون، وهي جائزة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي تم إطلاقها بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات التي تحمل الاسم نفسه.

ووفقا لموقع “ذا ناشيونال” تدعو الجائزة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين إلى تقديم أعمال فنية جديدة أو قائمة تتماشى مع مفهوم الأيقونة.

تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو. ويمكن تقديم المقترحات عبر موقع متحف اللوفر أبوظبي.

سيتم عرض الأعمال كجزء من معرض اللوفر أبو ظبي للفنون، والذي سيستمر من نوفمبر حتى فبراير 2023، وستختار لجنة التحكيم مستلمًا واحدًا لجائزة “ريتشارد ميل للفنون”.

تم زيادة الجائزة النقدية هذا العام من 50 ألف دولار إلى 60 ألف دولار، وجاء في بيان صادر عن متحف اللوفر أبو ظبي: “في عالم يتزايد فيه التحول الرقمي ، غالبًا ما يتم ربط المصطلحين رمز ومبدع.. فالأيقونة هي في الوقت نفسه كائن وصورة ورمز".

وتابع البيان: "طبيعتها المميزة مستمدة من تأثيرها البصري على المشاهد. بالنسبة إلى متحف اللوفر أبو ظبي آرت هنا 2022 ، سيتم تشجيع الفنانين على إعادة التفاعل مع الأيقونة لزيادة هذا التأثير".

وأوضحت “ريم فضة” مديرة المجمع الثقافي في أبو ظبي المعرض، كيفية ترديد مفهوم الأيقونة في ممارسات الفن المعاصر وخلق وجهات نظر جديدة.

ويضم أعضاء لجنة التحكيم فضة، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة، وراعي مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون. والناقدة الفنية كريستين ماكل ورئيسة أمناء المتحف الوطني للفن الحديث .وقائد مشروع اللوفر أبو ظبي ؛ وثريا نجيم ، مديرة الإدارة العلمية وتنظيم المعارض والمقتنيات في متحف اللوفر أبوظبي.

وقال مانويل راباتي ، مدير المتحف ، إن الجائزة والمعرض المقابل لها تأتي في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة لمتحف اللوفر أبوظبي.

ويسعى معرض وجائزة هذا العام إلى إلقاء الضوء على مفهومي "الأيقونة" و "الأيقونية"، من خلال استكمال تطور المتحف ونجاحه خلال السنوات الخمس الماضية. كجزء من التزام متبادل طويل الأمد مع ريتشارد ميل.

ويواصل متحف اللوفر أبوظبي مهمته في الدفاع عن المواهب الفنية المعاصرة داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ، مع ربط المتحف بأراضيه.